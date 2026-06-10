Messi sigue haciendo historia: llegó a 117 goles y se convirtió en el goleador más longevo de la Selección

Además de aportar el tanto que definió el encuentro, el rosarino estableció una nueva marca histórica al transformarse en el futbolista de mayor edad en convertir un gol para la Selección Argentina, superando el registro que mantenía Ángel Labruna desde hacía décadas.



La cifra vuelve a dimensionar una carrera sin precedentes. Máximo goleador histórico del seleccionado, campeón del mundo, bicampeón de América y referente absoluto de varias generaciones, Messi continúa ampliando estadísticas que parecían inalcanzables y reafirma su vigencia a las puertas de una nueva cita mundialista.



Con el Mundial cada vez más cerca, Argentina cerró su preparación con una victoria y con otra noche especial de su capitán. A los 117 goles y a una colección interminable de récords, ahora suma también el de ser el goleador más longevo en la historia de la Selección Argentina.