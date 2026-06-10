Mundial 2026: Nuevos talentos para las ceremonias Los Ángeles

Estados Unidos salta al campo para su partido inaugural en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Dan + Shay y Purahei Soul conmemorarán la ocasión con interpretaciones de los himnos nacionales de las naciones participantes en el Estadio de Los Ángeles durante el antes del partido ceremonia. Como embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jason Sudeikis se unirá a la celebración, dando la bienvenida a los aficionados a Los Ángeles y celebrando el poder unificador del fútbol en el escenario más importante del mundo.

Dan + Shay interpretarán el himno nacional de los anfitriones, mientras que Purahei Soul interpretará el himno de Paraguay, creando un momento emotivo antes del inicio del partido el viernes 12 de junio. Las interpretaciones de los himnos y las apariciones de los embajadores formarán parte de una ceremonia repleta de estrellas en el Estadio de Los Ángeles. Esta celebración llena de energía reflejará la magnitud, la ambición y la influencia cultural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla