Tras el diluvio en Alabama, acondicionan el campo de juego para el partido Argentina vs Islandia

Tal como lo indicaba el pronóstico meteorológico, diluvió en Auburn, Alabama a pocas horas de que comience el partido amistoso entre la Selección argentina e Islandia. Hubo preocupación en el plantel nacional por el riesgo que implicaría jugar en estas condiciones, pero el estado del césped mejoró con el paso de los minutos.

Cuando paró de llover, ingresaron al campo de juego al menos 10 trabajadores con las herramientas necesarias para ayudar a drenar el agua sobre el terreno, desde escobillones hasta pequeños tractores.

El factor climático era otro de los motivos por los que Lionel Scaloni catalogó a este compromiso como “una piedra” en la preparación del equipo para disputar la Copa del Mundo. La inestabilidad del campo de juego puede lastimar a los futbolistas cuando queda una semana para el duelo con Argelia en Kansas.

Los organizadores todavía no se pronunciaron oficialmente sobre la realización del partido amistoso en el Jordan–Hare. Tampoco está descartada la posibilidad de que haya una tormenta eléctrica durante el encuentro, motivo que obligaría a suspender el duelo.