Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia

Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se viralizó en la antesala del Mundial, será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo. El futbolista que disputó la última temporada en Wellington Phoenix se incorporará al gigante paraguayo y disputará la Copa Sudamericana.

Si bien resta la confirmación oficial, el Decano realizó un sugestivo posteo en su cuenta de X, donde publicó el emoji de un bíceps junto a la bandera de Nueva Zelanda. SkySports, entre otros reconocidos medios, ya dan por sentado el refuerzo del defensor tras su participación mundialista

Tras el empate del 2 a 2 del combinado oceánico ante Irán, el defensor había asegurado que si le llegaba una oferta del fútbol argentino o sudamericano, “eso sería algo a considerar”. Sin embargo destacó que está enfocado en representar a su país, y que sueña con “superar el grupo y seguir adelante en el Mundial”.