Con un gran Mbappé, Francia le ganó a Senegal en el debut

El mundo futbolero estaba esperando el debut de Francia, uno de los grandes candidatos el título en este Mundial. Y el subcampeón del mundo dijo presente. Después de un primer tiempo a media máquina, Kylian Mbappé apareció en toda su dimensión en el complemento: clavó un doblete y lideró la victoria de Les Bleus, 3-1 contra Senegal en el inicio del Grupo I.

En el primer tiempo, aunque la pelota estuvo más en los pies de los franceses, el ritmo lo marcó Senegal. De hecho, el conjunto africano tuvo dos acciones clarísimas para ponerse en ventaja: primero, entre el palo y el arquero le negaron el gol a Nico Jackson, y sobre el final del PT Sarr se lo perdió abajo del arco.

La historia cambió en el complemento. Deschamps ajustó la posición de Olise y Francia empezó a llegar con peligro al arco de Senegal. De entrada avisó Doué, con un tiro que salió al lado del palo, y después el arquero Mendy se vistió dos veces de héroe ante Olise y Mbappé.

Los de Didier Deschamps demostraron toda su capacidad en el complemento y se quedaron con los tres puntos por dos golazos de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcolá.

Ole