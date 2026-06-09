A metros del Mercado San Miguel, la Municipalidad inaugurará este viernes el nuevo anexo

La Municipalidad de Salta inaugurará oficialmente este viernes el nuevo anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Ituzaingó 134, donde ya comenzaron a funcionar los puestos que anteriormente se encontraban en el histórico edificio central.

En Un mercado de puertas abiertas, la responsable de la Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM), María Figallo, confirmó que la apertura será acompañada por una jornada especial para los vecinos. "Invitamos a todos a que nos acompañen acá en Ituzaingó 134", expresó.

Según explicó, la actividad comenzará desde las 9 de la mañana y los puesteros trabajan en la organización de promociones y ofertas para celebrar la puesta en marcha del nuevo espacio comercial.

Figallo detalló que en el anexo fueron reubicados alrededor de 52 locales que funcionaban en la nave central del Mercado San Miguel, sector que actualmente permanece despejado para avanzar con las obras de recuperación y restauración de la estructura.

"Es raro ver todo el mercado al ras del piso", señaló al referirse al estado actual del edificio histórico. En ese sentido, explicó que quedaron al descubierto columnas con problemas estructurales y otras piezas patrimoniales de hierro fundido que serán restauradas como parte de los trabajos de recuperación.

La funcionaria remarcó que el principal objetivo de la gestión es garantizar la continuidad laboral de los puesteros mientras avanzan las refacciones. "Tratamos de garantizar que tengan una boca de expendio. Sabemos que muchas familias subsisten de esta actividad y que el contexto económico es difícil", afirmó.



Así, una de las comerciantes del lugar señaló que “estamos a la vuelta del mercado, muy cerca, y queremos que entren y vean todo lo que hay", comentó.

La puestera destacó que en el predio se pueden encontrar productos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar a precios accesibles. Entre las ofertas mencionó lavandina desde $1.500 el litro, detergentes a $2.000, papel higiénico desde $700 por unidad y rollos de cocina desde $1.500.

"Hay cosas que la gente busca mucho y no consigue fácilmente, como los plumeros. Acá los tenemos en distintos tamaños y modelos", explicó.

La comerciante aprovechó además para invitar a los vecinos a recorrer el nuevo espacio, donde funcionan rubros muy diversos. "Van a encontrar carnicerías, pollerías, pescaderías, verdulerías, productos regionales, ropa, zapatillas, celulares y mucho más", aseguró.