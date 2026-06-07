Corpus Christi: Cargnello cuestionó la búsqueda de poder y reclamó una sociedad que reaccione

Cientos de fieles participaron este domingo de la celebración de Corpus Christi, encabezada por el Arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Cargnello, en la Catedral Basílica. Durante su homilía, el prelado centró su mensaje en la situación social del país y pidió recuperar la cultura de la solidaridad frente a las divisiones que atraviesan a la sociedad argentina.

Ante los presentes, sostuvo que detrás de los enfrentamientos políticos existen problemas más profundos que requieren diálogo, compromiso y vocación de servicio.

“Bajo esa palabra casi como si fuera un eufemismo, grieta, se revelan no grietas sino heridas profundas”, expresó durante la ceremonia religiosa.

“Detrás de la grieta hay heridas profundas”

Uno de los ejes centrales de la homilía fue la crítica a las divisiones que, según planteó, afectan la convivencia social y dificultan la construcción de acuerdos.

Cargnello advirtió que muchas veces los conflictos políticos esconden disputas de poder que terminan alejándose de las necesidades reales de la comunidad.

“Muchas veces nos disimulamos detrás de ideologías cuando en el fondo solamente hay búsqueda de poder, de dominar al otro y no de servir”, afirmó.

El llamado de la Iglesia a un pacto de solidaridad

Durante la celebración de Corpus Christi, el arzobispo vinculó el mensaje de la Eucaristía con los desafíos actuales de la Argentina y señaló que la fe debe expresarse en acciones concretas.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer ámbitos como la educación, la salud y la política desde una perspectiva orientada al bien común.

“Necesita nuestra patria un verdadero pacto de solidaridad”, remarcó.

Para el líder de la Iglesia salteña, la reconstrucción social requiere tanto del Estado como de la participación activa de ciudadanos, organizaciones e instituciones.

“Si la sociedad no reacciona, no hay Estado que nos cambie”

Hacia el final de su mensaje, Cargnello insistió en que la transformación social no depende únicamente de decisiones gubernamentales, sino también de una actitud comprometida por parte de la comunidad.

“Si la sociedad no reacciona tratando de crear una cultura de solidaridad, no hay Estado que nos cambie”, sostuvo.

La celebración de Corpus Christi en Salta concluyó con una invitación a que los fieles transformen la experiencia de la fe en acciones concretas de encuentro, servicio y compromiso con los demás.