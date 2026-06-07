“Un desastre”: Franco Colapinto no se guardó nada tras terminar 15° en el GP de Mónaco

Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la 15° posición y terminó el Gran Premio de Mónaco envuelto en una profunda frustración. El piloto argentino tuvo una carrera para el olvido, marcada por una serie de penalizaciones por exceso de velocidad en la calle de boxes que terminaron de arruinar sus planes.

“Hay muchos pozos acá en la calle de boxes, capaz es por eso. Fue una carrera muy larga y frustrante porque no salió nada”, disparó el bonaerense apenas se bajó del monoplaza.

A la hora de analizar el desarrollo de la competencia, el argentino detalló el calvario que vivió en la pista producto de la estrategia de paradas y los reiterados incidentes tras la bandera roja.

“Largué bien, pero es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada y después no paró nadie porque cambiaron gomas con la bandera roja. En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), hizo que lo choque a Hülkenberg y después yo choqué a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista. Un desastre”, gatilló con total honestidad.

El piloto nacional también apuntó directamente contra el aburrido trámite del espectáculo en Montecarlo y destrozó la polémica estrategia de Williams, escudería que taponó a todo el pelotón para cuidar su posición.

“En un momento tenía muy buen ritmo con el neumático duro, pero apareció Williams haciendo la famosa táctica de ellos de ralentizar todo. Es lo que hicieron el año pasado y lo que se puede hacer acá, pero creo que es lo triste de correr en Mónaco”, sentenció Colapinto, visiblemente molesto por la falta de acción.

Siguiendo con su fuerte crítica al mítico circuito callejero, el argentino explicó lo difícil que se vuelve competir cuando los sobrepasos son prácticamente imposibles por el diseño de la pista. “Está muy bueno clasificar y todo eso, pero cuando ya en carrera no se puede pasar, un auto que va cuatro segundos más lento por vuelta no lo vas a pasar tampoco. Así que terminó siendo una carrera muy aburrida y realmente frustrante. Una pena”, agregó sobre la falta de variantes que ofrece el principado los domingos.

La carrera, más allá del descargo del argentino, entregó una jornada repleta de golpes de escena que coronó al joven Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano de 19 años dio un tremendo golpe sobre la mesa al dominar las 78 vueltas de punta a punta desde la pole position, firmando su quinta victoria consecutiva para escaparse en la cima del campeonato del mundo.

El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull), mientras que el francés Pierre Gasly metió un carrerón con su Alpine para colarse en un meritorio 7° puesto tras largar en la zona media.

Finalmente, Colapinto cerró su análisis dejando en claro que el fin de semana en el trazado europeo le dejó un sabor muy amargo por las oportunidades que se dejaron pasar. “Fue un finde complicado, una carrera en la que podía haber oportunidades pero no las aprovechamos y da un poco de bronca. Habrá que rever todo, entender un poco el porqué de estas situaciones y volver mejor para la próxima fecha en Barcelona”, concluyó con la mente puesta en revancha para el Gran Premio de España.

Con información de TN