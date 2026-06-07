Cayó el ladrón de Ruta 26: vecinos habían reclamado más seguridad en la zona

El hombre señalado por comerciantes y vecinos por una serie de robos en la zona de Ruta 26 fue detenido, según confirmaron desde Madero El Bati, el comercio que había denunciado públicamente la situación semanas atrás.

La detención se produjo después de que el reclamo tomara repercusión pública a través de redes sociales y medios de comunicación. El caso había sido visibilizado por Aries el pasado 14 de mayo, cuando vecinos de la zona oeste pidieron más cámaras de seguridad y mayor patrullaje ante los robos al paso.

La denuncia que se volvió viral

Desde el comercio señalaron que, tras la viralización del video donde exponían los hechos de inseguridad, personal policial y de la brigada se presentó en el sector de Ruta 26.

“Atraparon al ladrón que denunciamos en Salta. El tema escaló, salimos en las noticias y al día siguiente se presentó la brigada de la Policía”, expresaron en un nuevo video difundido en redes sociales.

Los comerciantes también destacaron que, además de la detención, se realizaron tareas de limpieza en la zona y en los alrededores.

Agradecimiento, pero también reclamo

Si bien desde Madero El Bati agradecieron el accionar policial, también plantearon una reflexión crítica sobre la necesidad de que las respuestas lleguen antes de que los casos se viralicen.

“No deberíamos tener que llegar a estas instancias. No hay que esperar a que un problema llegue a la tele o a que un video se haga viral para que recién se tomen medidas”, señalaron.

El caso volvió a poner en agenda el reclamo de vecinos y comerciantes de la zona oeste, que piden controles sostenidos, más patrullaje y medidas preventivas para evitar nuevos hechos de inseguridad.