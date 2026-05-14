Robos al paso en Ruta 26: "Esto se salió de control"

Captura de video

Un cliente que acababa de comprar madera fue víctima de un robo mientras intentaba arrancar su motocicleta sobre la vereda de un comercio ubicado en Ruta Provincial 26, camino a La Isla.

El hecho ocurrió el 28 de abril, pero tomó repercusión luego de que la maderera El Bati difundiera el video en redes sociales para advertir a vecinos y clientes sobre la situación de inseguridad en la zona sudeste de la ciudad.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Daniela Artigas, dueña del comercio, relató que el hombre estaba concentrado en hacer arrancar la moto, mientras el flete ya se retiraba con la mercadería. En ese momento, un sujeto se acercó, le pidió dinero y aprovechó la distracción para sacarle el celular del bolsillo.

“El señor nunca se dio cuenta. Cuando llegó a su casa quiso pagar el flete con transferencia y ahí notó que le habían robado”, contó Artigas.

La comerciante explicó que, tras revisar las cámaras de seguridad, confirmaron que el robo había ocurrido en la puerta del local. Según describió, se trató de un hecho “ventajoso” y propio de los robos al paso que, afirmó, se volvieron cada vez más frecuentes en el sector.

Artigas sostuvo que vive y trabaja en la zona desde hace 15 años, pero advirtió que en los últimos dos o tres años la situación “se empezó a salir de control”. Mencionó robos a personas que esperan el colectivo, mujeres que salen temprano a trabajar y vecinos que regresan de noche a sus casas.

También señaló que la zona de la ruta queda muchas veces sin suficiente cobertura policial, debido a la distancia con las comisarías más cercanas y a la falta de recursos para controlar todo el sector.

En ese sentido, pidió la instalación de más cámaras de seguridad sobre Ruta 26 y mayores controles preventivos. Según afirmó, en otros puntos donde se colocaron domos, los grupos que generaban conflictos se desplazaron hacia sectores sin vigilancia.