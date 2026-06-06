Conflicto en Medio Oriente: Israel confirmo haber matado por "error" a militares libaneses

El Ejército de Israel confirmó que su Fuerza Aérea mató por error a dos oficiales y un soldado del Ejército libanés durante un bombardeo en el sur del Líbano.
El Mundo06/06/2026

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El Ejército israelí confirmó este sábado un ataque mortal de su Fuerza Aérea contra un vehículo en el sur del Líbano en el que viajaban "dos oficiales y un soldado" del Ejército libanés que, afirma, estaba dirigido "contra Hezbolá".

Según un comunicado castrense, el vehículo fue detectado moviéndose "de forma sospechosa" en las inmediaciones de la localidad de Tebnit, dentro de lo que los militares describen como una "zona de combate activa" previamente evacuada y donde, según su versión, existían indicios de actividad del grupo chií.

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El Ejército israelí afirmó que el ataque se produjo tras la identificación del vehículo y ante la "amenaza concreta" de fuego contra sus tropas desplegadas en la zona. "Las Fuerzas de Defensa de Israel están investigando el incidente y se extraerán las lecciones pertinentes", concluye el comunicado.

El Ejército libanés no participa en la actual guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá, aunque ha sido objetivo de diversos ataques desde su inicio hace ya tres meses.

Con información de efe, afp

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