Felipe VI ante el Papa: El rey de España pidió "claridad y firmeza" frente a los abusos

Los reyes Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, recibieron este sábado al papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita de León XIV a España.

Felipe VI y la reina Letizia saludaron al pontífice a pie del coche, y ya en la Plaza de la Armería, lo hicieron sus hijas, que estaban en la tribuna de honor. En el Palacio Real también se encontraban otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

El papa llegó en vehículo cerrado, saludando desde la ventanilla a las personas congregadas para recibirle a su llegada al Palacio, donde el coche papal fue escoltado por decenas de guardias reales a caballo.

León XIV es el segundo papa recibido en el Palacio Real, que en 1982 acogió a Juan Pablo II en el primero de sus cinco viajes al país. Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía mantendrán un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del palacio y después el pontífice saludará a las autoridades en el salón del Trono.

Discursos para una visita histórica

En su discurso de bienvenida, Felipe VI destacó el valor del compromiso y el trabajo de religiosos y religiosas, sacerdotes, diáconos, misioneros y jóvenes que se implican en la vida de las parroquias y expresó su reconocimiento y gratitud a todos. "No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que no son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", añadió el monarca, en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

A su juicio, la "claridad y la firmeza" del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto.

Por su parte, el papa pidió poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes" y a las "simplificaciones estériles". El papa también agradeció el "compromiso activo con la paz" y la "fidelidad al derecho internacional" de España, cuyo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha chocado con el estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán y con Benjamin Netanyahu por Gaza.

León XIV lamentó, al cerrar su intervención, que el mensaje de la paz "en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador".

Con información de EFE/AFP