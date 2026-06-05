Elecciones en Perú: crece el temor de que un resultado apretado dispare un conflicto

Aunque en Perú se prohíbe publicar sondeos días antes de la votación, los análisis que circulan entre diplomáticos y la prensa confirman la paridad entre los dos postulantes, pero incluso con una leve diferencia de unas pocas décimas a favor de Sánchez. Fujimori, horas atrás, posiblemente al tanto de esos datos, evitó comprometerse a reconocer los resultados: "vamos a ver", afirmó.

"El comentario de Keiko es preocupante… mucha gente se pregunta qué va a pasar, si van a comenzar a impugnar mesa tras mesa, con el trasfondo que implicaría eso", le dice Chaparro a Clarín.

Esta semana calificó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones "como una vergüenza". López Aliaga, del partido Renovación Popular —uno de los 35 postulantes en la primera vuelta—, insiste en que "le robaron los votos" para no llegar al balotaje, pero no ha aportado evidencias, solo el reclamo de que todo el proceso debería anularse.

Un dato a observar es que, mientras la oposición y los aliados de Fuerza Popular del fujimorismo alimentan la noción de una posible manipulación, Sánchez —seguramente enterado de su ligera ventaja— se ha distanciado de esas denuncias, que califica de irresponsables y que buscan "infundir temor y miedo ante un posible cambio político".

Para los analistas, ese ruido de fondo genera un clima peligroso de imprevisibilidad y conspirativo. Sucede en un escenario muy complicado. Estos especialistas descartan que la elección se limite a una disputa ideológica entre izquierdas o derechas. Chaparro remarca, en cambio, que lo que existe es un choque entre dos mundos: el de la ciudad y el de la sierra, con poblaciones como de dos países que no se quieren y donde pesa de modo significativo "una cultura muy racista". Corrupción e identidad: los ejes de la campaña

"En principio, lo que se experimenta es un desgaste de todo el sistema político. La decepción de la gente no es tanto porque votó por unos y luego por otros, pero ninguno cumple; también es porque hay corrupción por el centro, la izquierda o la derecha: corrupción en el caso de Fujimori, también corrupción con el ex presidente golpista aliado de Sánchez, y en el centro, corrupción con el ex presidente Vizcarra, en la cárcel. Como se sabe, todos nuestros expresidentes están en la cárcel", explica.

Remarca el poder de aquella otra grave dimensión cultural que influye en el ánimo del electorado. "En la sierra, el apoyo a Sánchez no ha sido igual que el que tuvo Castillo en 2021, cuando ganó en la segunda vuelta, pero es fuerte. Sucede más allá de la ideología, porque este es un país muy racista, profundamente racista. Esa mirada tan excluyente está mucho más hoy sobre la mesa. Y, con toda la represión que hubo en 2022 y 2023, la sierra en general ha profundizado su identidad colectiva".