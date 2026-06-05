Elecciones en Perú: crece el temor de que un resultado apretado dispare un conflicto
El Mundo05/06/2026
Especialistas en opinión pública y encuestas advierten sobre un escenario problemático si las urnas no determinan un ganador claro. Lo sondeos dan décimas a favor de Roberto Sánchez.
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