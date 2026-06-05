La ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump dio un paso clave en el Congreso de los Estados Unidos luego de que el Senado aprobara una partida extraordinaria de u$s70.000 millones destinada a fortalecer los organismos encargados del control fronterizo y las deportaciones. La iniciativa representa una de las principales victorias legislativas del mandatario en uno de los ejes centrales de su gestión.
El Senado de EEUU aprobó un millonario refuerzo para la política migratoria de Trump
El Mundo05/06/2026
Los senadores avalaron la entrega de u$s700 millones para los organismos encargados del control. Es una de las principales victorias legislativas del republicano.
La votación se produjo tras una extensa jornada de debate en la que los senadores analizaron y votaron numerosas enmiendas. El proceso también dejó al descubierto diferencias internas dentro del propio Partido Republicano respecto de otros aspectos del programa político impulsado por la Casa Blanca.
Con la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por la Cámara de Representantes, donde la conducción republicana espera avanzar rápidamente para enviarlo al despacho presidencial.
La propuesta contempla recursos destinados a financiar las actividades de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump.
El objetivo oficial es ampliar la capacidad operativa de ambos organismos, reforzar los controles en la frontera y profundizar las tareas vinculadas a la detección, detención y deportación de inmigrantes en situación irregular.
Desde la administración republicana consideran que el incremento presupuestario permitirá sostener una estrategia más agresiva en materia migratoria, una de las promesas centrales que Trump llevó adelante desde su regreso a la Casa Blanca.
La aprobación también fue interpretada por el oficialismo como una señal de respaldo político a una agenda que genera fuertes divisiones dentro de la sociedad estadounidense.
Debate y diferencias dentro del Partido Republicano
Si bien la iniciativa logró superar la votación en el Senado, el debate estuvo atravesado por tensiones entre distintos sectores republicanos.
Durante la sesión se discutieron numerosas modificaciones al texto original, algunas de ellas vinculadas a otras prioridades legislativas del Gobierno.
Las diferencias reflejaron las distintas miradas que conviven dentro del partido respecto de la estrategia económica, fiscal y migratoria que impulsa la administración Trump.
Aun así, la mayoría republicana consiguió reunir los votos necesarios para avanzar con una de las propuestas más importantes en materia de seguridad fronteriza.
El próximo paso en el Congreso
Tras recibir el visto bueno del Senado, el proyecto será enviado a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén iniciar su tratamiento durante los próximos días.
La intención del oficialismo es acelerar los tiempos legislativos para que la iniciativa llegue cuanto antes al escritorio presidencial.
Si obtiene la aprobación definitiva, Trump contará con una herramienta financiera clave para profundizar las políticas migratorias que considera prioritarias para su gestión.
El avance del proyecto ocurre en un contexto de fuerte discusión política sobre inmigración, seguridad fronteriza y control de ingresos al país, temas que continúan ocupando un lugar central en el debate público de los Estados Unidos.
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