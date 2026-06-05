Pánico en un avión: un pasajero intentó abrir una puerta en pleno vuelo

Un vuelo de Frontier Airlines que partió de San Juan, Puerto Rico, rumbo a Chicago, vivió momentos de terror este domingo cuando un pasajero intentó abrir la puerta de emergencia y luego atacó brutalmente a una azafata fuera de servicio. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El protagonista del violento episodio fue identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, quien fue imputado por interferir con la tripulación y agresión a bordo.

Todo comenzó unos 45 minutos después del despegue, cuando Reyes manifestó que quería bajarse del avión e intentó abrir una de las salidas de emergencia.

El ataque y la reacción de los pasajeros

La situación se volvió aún más tensa cuando, tras ser frenado por la tripulación, Reyes se dirigió hacia la cabina e intentó empujar la puerta del piloto.

Mientras una azafata lo acompañaba de regreso a su asiento y le permitía usar el baño, el hombre intentó orinar en el suelo. Fue entonces cuando otro auxiliar de vuelo, que estaba fuera de servicio, se ofreció a sentarse cerca de él para ayudar a controlar la situación.

Sin embargo, la violencia escaló rápidamente: Reyes intentó tomar el bolso del auxiliar fuera de servicio y, cuando este le pidió que se detuviera y se cambió de asiento, el pasajero se abalanzó sobre él y lo estranguló, según consta en la denuncia federal.

La intervención clave de un instructor de jiu-jitsu

En medio del caos, varios pasajeros colaboraron con la tripulación para reducir al agresor. Entre ellos se destacó Josh Longood, instructor de jiu-jitsu brasileño y exluchador de MMA, quien logró inmovilizar a Reyes utilizando un cinturón de seguridad y esposas flexibles, aunque el atacante se zafó varias veces.

“Ya estaba preparado para lo que pudiera pasar, así que al instante lo sujeté, lo puse en su fila, lo acosté y lo até con el cinturón de seguridad,” dijo a la cadena ABC.

“Por eso entreno. Por eso hago jiu-jitsu, para poder controlarme en una situación real como esa”, afirmó también Longood. “Solo quería asegurarme de que nadie resultara herido”, explicó.

El aterrizaje de emergencia y la detención

El vuelo aterrizó de emergencia en Miami cerca de las 23:55 del domingo. Reyes fue detenido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y entregado al FBI para ser interrogado. Permanece detenido en una cárcel del condado de Miami-Dade.

La aerolínea informó que, tras el incidente, el vuelo pudo continuar su ruta hacia Chicago unas horas más tarde.

Este episodio se suma a los cientos de reportes de pasajeros conflictivos que la Administración Federal de Aviación (FAA) recibió en lo que va del año, lo que vuelve a poner en foco la seguridad a bordo y el rol clave de la tripulación y los pasajeros ante situaciones extremas.

Con información de TN