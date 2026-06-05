Perú entra en la recta final de una elección polarizada

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez cerraron sus campañas presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral en Perú, que se celebrará el próximo domingo, informaron medios internacionales.

Fujimori gana ampliamente en Lima y Sánchez en el interior, con gran ventaja en las zonas andinas, de acuerdo con un reporte del sitio RFI.

También se anticipa un empate téccnico, de acuerdo con la crónica del sitio francés consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

Los candidatos “finalistas” cerraron sus campañas con actos en Lima y en el suyo, Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Ella aseguró que espera gobernar como lo hiciera su progenitor, con mano dura contra la delincuencia y aportando el orden y progreso que ella dice representar.

Atribuyó el caos y el retroceso a su rival y su último mensaje fue para pedir el voto de los indecisos.

Las propuestas de Sánchez

Roberto Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar.

En ese sentido, anunció que lo indultará de llegar a la Presidencia, mientras que se presentó como “la voz de los excluidos y los pobres”.

Cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes.

También se comprometió a garantizar justicia social y derechos para todos los habitanters del país, en tanto que anunció una lucha frontal contra la corrupción.

El domingo votarán más de 27 millones de habitantes en Perú; la primera vuelta se celebró el 12 de abril y los resultados definitivos fueron difundidos con gran demora, más de un mes después.