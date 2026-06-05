El adiós al Indio Solari: la voz que acompañó amores, broncas y militancias

La noticia de la muerte del Indio Solari provocó una ola de mensajes de despedida en todo el país. Durante décadas, sus canciones acompañaron historias personales, encuentros multitudinarios y también distintas expresiones de compromiso social y político.

Con una obra que marcó a generaciones enteras, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

Mucho más que un cantante

Lejos de limitarse a los escenarios, Solari construyó una identidad artística ligada a la reflexión crítica, la sensibilidad social y la mirada sobre los sectores postergados.

Sus letras fueron interpretadas por miles de seguidores como una forma de expresar broncas, injusticias, rebeldías y también esperanzas colectivas.

Por eso, tras conocerse su fallecimiento, las repercusiones trascendieron el mundo de la música y alcanzaron a organizaciones sociales, gremiales, culturales y políticas.

Las canciones que siguen sonando

Entre los mensajes de despedida apareció el de ADIUNSa, cuya conducción destacó que las canciones del artista “acompañaron la vida y las luchas de muchos argentinos” y reivindicó a quienes, a través de su obra, lograron interpelar al poder y acompañar distintas militancias.

La organización recordó además uno de los versos que mejor sintetiza esa mirada sobre la realidad: “Con los puños en alto, deseando al final hacer la revolución con una canción de amor”.

Un lugar único en la cultura argentina

Desde los recitales masivos hasta la intimidad de una canción escuchada en soledad, el Indio Solari ocupó un lugar singular en la vida cultural del país.

Su partida deja una ausencia difícil de llenar, pero también miles de historias, canciones y recuerdos que seguirán resonando en quienes encontraron en su música una forma de entender el mundo.