Picada y fútbol: el Mercado San Miguel vive la previa del partido

En la antesala del debut de la Selección argentina, comerciantes del anexo del Mercado San Miguel registraron un movimiento diferente en las ventas, con mayor demanda de productos prácticos para compartir durante el partido.

Una de las vendedoras del sector señaló en Un Mercado a puertas abiertas, que en las últimas horas aumentó especialmente la salida de prepizzas, tiras de pan y opciones para picadas, mientras que otros productos mantuvieron un nivel habitual de consumo.

Entre las promociones disponibles, destacó paquetes de tres prepizzas por 2.000 pesos y una oferta de diez prepizzas grandes por 4.500 pesos. También se ofrecieron pizzetas a 1.500 pesos el combo de cuatro unidades.

Respecto al pan de miga, explicó que trabaja principalmente por encargo debido al espacio reducido del puesto y a la necesidad de mantener la calidad del producto. Sin embargo, indicó que para esta jornada el movimiento estuvo más concentrado en otro tipo de panificados.

“Pidieron más tiras que de costumbre”, comentó la comerciante, al señalar que el público prioriza alternativas rápidas y prácticas para reuniones y picadas durante el partido.

En cuanto a los precios, detalló que la tira de pan se vende a 500 pesos, mientras que los grisines tienen una promoción de medio kilo por 3.500 pesos y las tortillas se ofrecen a cuatro unidades por 1.000 pesos.

También remarcó que las facturas continúan a 500 pesos por unidad, incluyendo variedades con dulce de leche, crema, vigilantes y medialunas. “Venimos manteniendo el precio con esfuerzo”, afirmó.