Milei explicó su plan para que la IA se desarrolle sin regulación en Argentina

El presidente Javier Milei publicó este jueves una columna en el diario británico Financial Times en la que presentó su visión sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.
Política04/06/2026

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El mandatario defendió la necesidad de crear un marco jurídico que permita el desarrollo de esta tecnología con la menor intervención estatal posible.

Bajo el título "Argentina invites AI to free itself" (Argentina invita a la IA a liberarse), Milei buscó posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones vinculadas al sector tecnológico. "Esto es también, vale decirlo, una invitación. Argentina se ha transformado en los últimos dos años. La inflación, que alguna vez fue una amenaza existencial, ha sido controlada, aunque el trabajo aún no esté terminado", planteó.

"El superávit fiscal, combinado con el programa de desregulación más profundo del mundo, devolvió a la economía una senda de crecimiento tras 15 años de estancamiento. Las inversiones están llegando a nuestros recursos energéticos y mineros de clase mundial, ubicados en una región cuya estabilidad geopolítica es cada vez más escasa", subrayó el Presidente.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Estamos abiertos a los negocios. Con el mismo espíritu de los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, buscamos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de Inteligencia Artificial que definirán el siglo XXI. Que Buenos Aires sea para la Inteligencia Artificial lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica se puso a la altura del momento tecnológico y cambió el mundo".

En el artículo, en el cual contribuyó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Presidente sostuvo que la inteligencia artificial representa una transformación comparable a la Revolución Industrial y argumentó que los países que ofrezcan reglas más flexibles serán los que logren captar las empresas que liderarán la próxima ola de innovación.

"Al comienzo de la Revolución Industrial, Adam Smith ilustró el potencial de la tecnología y las economías de escala con su célebre descripción de la fábrica de alfileres. Y, así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de lo imaginable", puntualizó.

En ese sentido, el mandatario destacó que su Gobierno presentó "la semana pasada al Congreso un proyecto de ley que establece un marco jurídico específico para el despliegue de la inteligencia artificial".

Según explicó el libertario, la iniciativa parlamentaria se apoya en tres pilares centrales. El primero consiste en "el compromiso de mantener la IA sin regulación para que pueda desarrollarse libremente, sin la presión de una regulación prematura y mal entendida".

El segundo eje propone "la creación de una nueva categoría corporativa en la legislación argentina: la corporación no humana". Según detalló, "se trata de entidades operadas por agentes de IA o robots".

"Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles —como deben hacerlo para ser realmente útiles— sus acciones conllevan riesgos reales. La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio", indicó.

En tanto, el tercer pilar apunta a construir un "entorno fiscal competitivo" para atraer inversiones tecnológicas. De acuerdo con la propuesta del Gobierno, "estas corporaciones se beneficiarán de una baja tasa impositiva corporativa, y los accionistas podrán elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran".

"Los beneficiarios finales deberán ser identificados —Argentina no tiene interés en convertirse en un refugio para capitales ilícitos—, pero para toda actividad comercial legítima nuestro marco ofrecerá condiciones inigualables", agregó.

El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Sociedades: permitirá empresas que operen solo con IA

La propuesta de Milei para convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de Inteligencia Artificial quedó respaldada por una reforma de la Ley General de Sociedades que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso.

La iniciativa, que fue presentada por el ministro Federico Sturzenegger en su cuenta de X, fue definida como un cambio destinado a reemplazar el actual esquema societario por uno basado en “la autonomía, la libertad y la desregulación”.

Entre las principales novedades del proyecto figura la creación de las denominadas "sociedades automatizadas", empresas que podrán operar mediante sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de contar con empleados humanos; y que las sociedades puedan dirimir conflictos internos en la justicia extranjera.

Según explicó Sturzenegger, la propuesta impulsada por Milei busca dejar atrás “un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado”.

Clarín

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