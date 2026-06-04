Fuerte escándalo en el Senado por nombramientos judiciales. Victoria Villarruel apuntó contra Patricia Bullrich por sus manejos, luego de que de manera sorpresiva, y a último momento, el oficialismo ampliara el número pliegos a tratar en el recinto. Durante la sesión, la vicepresidenta acusó a la presidenta del bloque oficialista de someter a la Cámara alta a un "descontrol". La oposición también arremetió contra la libertaria. "Hay deslealtad parlamentaria", denunciaron en el peronismo. La exministra de Seguridad explicó los motivos.
Escándalo en el Senado por los pliegos para cubrir las vancantes en la Justicia Federal
Política04/06/2026
Pese a que los jefes de bloque habían acordado avanzar con 50 pliegos, el oficialismo amplió la lista de manera inconsulta y a último momento. Villarruel apuntó contra Bullrich.
Pasadas las 11, se puso en marcha la sesión en la que el Senado busca darle media sanción a una serie de proyectos libertarios y aprobar decenas de pliegos. En la reunión de Labor Parlamentaria que se celebró el miércoles por la mañana para definir el temario de la sesión, los popes de las diferentes bancadas habían acordado avanzar con 50 de los 73 pliegos judiciales que cuentan con dictamen de comisión. Aunque durante el encuentro, los libertarios jamás especificaron qué pliegos avanzarían en esta jornada.
Ahora bien, cuando se puso en marcha la sesión este jueves, comenzó a circular un excel con el listado de los pliegos que se someterían a votación durante la sesión. El asunto es que este listado contenía un total de 73 pliegos, y no 50 como se había acordado en la reunión que se había celebrado 24 horas antes.
"Llegó cuando estaba iniciándose la sesión", dijo una fuente parlamentaria a Ámbito, y comentó que los nombres se definieron entre "gallos y media noche".
Los cambios de último momento sorprendieron a los propios, a la oposición e, incluso, a la presidenta del Senado. "Porque no estaba cerrado ayer y se determinó hoy a la mañana votar todos los pliegos con dictamen", fundamentaron desde la Casa Rosada, al ser consultados por este medio a propósito de la ampliación.
Antes de someter a votación los pliegos, Villarruel respondió consultas a la prensa acreditada que se encontraba en los pasillos del Senado. Al ser consultada por la ampliación del listado, su respuesta fue: "Habría que preguntarle a Bullrich, que nos somete a esta situación". Así respondió la Vice, que no estuvo en el arranque de la sesión, por cuestiones de salud.
Y continuó: "Pasamos de 50 a 53 a 73... no es serio. Estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco".
El peronismo, durísimo con Bullrich
Pero Villarruel no fue la única que cuestionó los manejos de Bullrich. "¿Para qué carajos hacemos Labor Parlamentaria", arrojó la senadora de Popular, Juliana Di Tullio. "Acá hay una gran deslealtad parlamentaria", agregó el presidente de ese interbloque, José Mayans, quien denunció que, con esa jugada, el oficialismo violó el acuerdo parlamentario.
"Tengan honor, esto es olor a podrido, es una vergüenza que mientan acá", continuó Mayans. Y, de paso, apuntó contra Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, quien "pisó" el pliego de la jueza Verónica Michelli, para que no pueda ser tratado en el recinto, luego de que el presidente Javier Milei pidiera su retiro, por tratarse de la prima del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.
Desde el estrado, la Vicepresidenta apuntó directo contra Bullrich cuando aseguró que el listado de pliegos a tratar se extendió media hora antes de que iniciara la sesión. Y que ni ella ni la Secretaría Parlamentaria estaban al tanto de esa ampliación.
"Lo que han hecho es fraguar su trabajo", dijo Di Tullio, y apuntó de lleno contra Bullrich, quien en la reunión del miércoles se había comprometido a impulsar 50 pliegos. "La van a cagar a Michelli, incluso los que firmaron el pliego", advirtió Di Tullio. Dicho esto, la bonaerense dijo: "Se están pasando 19 pueblos". Asimismo, acusó a los libertarios de no saber resolver los problemas internos.
La explicación de Bullrich
Finalmente, la titular de la bancada oficialista tomó la palabra, e intentó apaciguar las aguas. La ex ministra de Seguridad aseguró que "no hubo mala fe". "No es fácil elegir quiénes son los 50 porque los demás sienten que hay una discriminación", explicó la libertaria, y aclaró que nada tuvo que ver el pliego de Michelli, que no se podía tratar en esta sesión.
Asímismo, la senadora pidió "bajar los ánimos". Y aseguró que es muy difícil decirles a los magistrados "ustedes entran". Dicho esto, pidió pasar a un cuarto intermedio para arrimar posiciones. "No hay ningún gato encerrado ni intento de no tratar ningún pliego", insistió Bullrich. Y remató: "No queremos hacerlo de prepo, queremos encontrar un minuto de racionalidad".
Escándalo tras escándalo
El escándalo por los 73 pliegos se desató luego de que la jefa del bloque libertario anunciara que no acompaña la decisión de los hermanos Milei de dar marcha atrás con el pliego de Verónica Michelli.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, tuiteó este lunes por la tarde la exministra de Seguridad. Luego se conocieron más detalles de la charla, en la que también puso su renuncia al bloque arriba de la mesa, como un gesto hacia el Presidente.
Ámbito
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