Senador libertario bajó el tono a la interna y tildó de "provocación" la reunión de Villarruel con Michelli

Paoltroni dijo en declaraciones a Radio La Red que no ve "internas" sino "pequeñas disidencias" en el espacio libertario: "Me parece sano que pasen estas disidencias. Sanamente planteamos alguna disidencia, creemos que es bueno. Se planteó una pequeña disidencia, que no tiene nada de grave".

El senador de LLA además acusó a la Vice de generar "provocaciones innecesarias" por la reunión que tuvo el miércoles con Michelli, previo a la sesión de hoy: "Son provocaciones innecesarias. Cuando la Vice hace este tipo de cosas está atentando contra la institucionalidad, porque ella integró la fórmula presidencial".

Paoltroni cuestionó: "Si llegás siendo libertario y a los dos minutos te convertís en nacionalista, les mentiste a todos. (Villarruel) se fue a Formosa a sacarse una foto con (el gobernador peronista de Formosa), Gildo Insfrán, 21 días antes de las elecciones del año pasado, cuando Insfrán y (el jefe del Bloque Justicialista en el Senado), José Mayans, pedían juicio político contra Milei. Eso es grave".