Florentino Pérez anunció a José Mourinho como su entrenador en caso de ganar las elecciones

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de su candidatura, donde compartió un video del técnico portugués acompañado por la frase: “Hablan y hablan y hablan. MOUcha historia por hacer”. De esta manera, el dirigente terminó de blanquear una decisión que desde hace semanas circulaba con fuerza en el entorno del club.

La elección de Mourinho no representa una sorpresa para el mundo madridista. El acuerdo entre las partes estaba cerrado desde hace tiempo y únicamente faltaba la comunicación formal.