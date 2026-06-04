Florentino Pérez anunció a José Mourinho como su entrenador en caso de ganar las elecciones

Lo que hasta ahora era una certeza puertas adentro pasó a ser oficial de cara al público. Florentino Pérez confirmó que José Mourinho será el entrenador del Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Deportes04/06/2026

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de su candidatura, donde compartió un video del técnico portugués acompañado por la frase: “Hablan y hablan y hablan. MOUcha historia por hacer”. De esta manera, el dirigente terminó de blanquear una decisión que desde hace semanas circulaba con fuerza en el entorno del club.

La elección de Mourinho no representa una sorpresa para el mundo madridista. El acuerdo entre las partes estaba cerrado desde hace tiempo y únicamente faltaba la comunicación formal.

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Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
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