La Secretaría de Deportes de la Provincia informó que mañana viernes 5 de junio cierra el plazo para que los atletas salteños se anoten en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. El certamen contará con 38 disciplinas y reunirá a miles de jóvenes en la gran definición nacional de noviembre.
Florentino Pérez anunció a José Mourinho como su entrenador en caso de ganar las elecciones
Deportes04/06/2026
Lo que hasta ahora era una certeza puertas adentro pasó a ser oficial de cara al público. Florentino Pérez confirmó que José Mourinho será el entrenador del Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones presidenciales del próximo domingo.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de su candidatura, donde compartió un video del técnico portugués acompañado por la frase: “Hablan y hablan y hablan. MOUcha historia por hacer”. De esta manera, el dirigente terminó de blanquear una decisión que desde hace semanas circulaba con fuerza en el entorno del club.
La elección de Mourinho no representa una sorpresa para el mundo madridista. El acuerdo entre las partes estaba cerrado desde hace tiempo y únicamente faltaba la comunicación formal.
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La Conmebol confirmó las fechas para los playoffs y el Xeneize ya sabe cuándo enfrentará al elenco chileno. La llave pondrá en juego el pase a los octavos de final del certamen continental.
Cristián Malaspina se mostró inflexible respecto de la salida del actual DT del “Bicho” y la dirigencia de la “Academia” desistió de pagar la cláusula, por lo que las negociaciones se dieron de baja. En las últimas horas, Juan Pablo Vojvoda fue ofrecido a Milito y Saja.
El histórico delantero tenía 91 años y era el máximo goleador de la historia de San Lorenzo, club donde jugó gran parte de su carrera. También disputó dos mundiales con la Selección Argentina. Una vez retirado, fue un filoso panelista e incluso incursionó en la política.
Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
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