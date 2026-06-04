Boca Juniors realiza pruebas de jugadores en Salta: continúan este jueves y viernes en Cachorros

Las evaluaciones se llevan a cabo en las instalaciones del Club Los Cachorros, ubicado sobre la avenida Roberto Romero y Ruta Nacional 51, y continuarán durante toda la jornada de este jueves y viernes.

Los seleccionadores del club xeneize están observando a niños y jóvenes de diferentes categorías, brindando una oportunidad para que los futbolistas salteños puedan mostrar sus condiciones y ser tenidos en cuenta por una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

La convocatoria es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados. Los interesados pueden acercarse directamente al Club Los Cachorros en los horarios establecidos para cada categoría.

Cronograma de pruebas

Jueves

Categoría 2011: 9:00

Categoría 2015: 14:00

Categoría 2016: 15:00

Viernes

Categoría 2012: 9:00

Categoría 2014: 13:00

Desde la organización recordaron que las pruebas forman parte del programa de detección de talentos que Boca Juniors realiza periódicamente en distintos puntos del país.