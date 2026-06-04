Boca Juniors realiza pruebas de jugadores en Salta: continúan este jueves y viernes en Cachorros

El área de Captación y Scouting de Boca Juniors se encuentra desarrollando una semana de pruebas de futbolistas en la ciudad de Salta, con el objetivo de observar talentos de distintas categorías infantiles y juveniles.
Deportes04/06/2026

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Las evaluaciones se llevan a cabo en las instalaciones del Club Los Cachorros, ubicado sobre la avenida Roberto Romero y Ruta Nacional 51, y continuarán durante toda la jornada de este jueves y viernes.

Los seleccionadores del club xeneize están observando a niños y jóvenes de diferentes categorías, brindando una oportunidad para que los futbolistas salteños puedan mostrar sus condiciones y ser tenidos en cuenta por una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

La convocatoria es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados. Los interesados pueden acercarse directamente al Club Los Cachorros en los horarios establecidos para cada categoría.

Cronograma de pruebas

Jueves

  • Categoría 2011: 9:00
  • Categoría 2015: 14:00
  • Categoría 2016: 15:00

Viernes

  • Categoría 2012: 9:00
  • Categoría 2014: 13:00

Desde la organización recordaron que las pruebas forman parte del programa de detección de talentos que Boca Juniors realiza periódicamente en distintos puntos del país.

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Cinco futbolistas fueron incluidos en una nómina de reserva para ser convocados en caso de que algún integrante del plantel sufra una lesión antes del comienzo de la competencia. Los jugadores que permanecen a disposición son Santiago Beltrán (River), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Marcos Senesi (Bournemouth), Máximo Perrone (Como 1907) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
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