Obras en "la ruta de la muerte": “En cinco o seis meses podremos recuperar la transitabilidad”

Tras el anuncio del gobernador Gustavo Sáenz de destinar fondos provinciales para reactivar los trabajos en la Ruta Nacional 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera, el director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas, destacó la importancia de la decisión y aseguró que permitirá acelerar las intervenciones en uno de los sectores más críticos de la provincia.

En Día de Miércoles, Casas señaló que los cerca de 30 kilómetros que separan ambas localidades representan “los más complicados que tenemos en la trama de carreteras nacionales en Salta”, y recordó que el deterioro de la calzada se agravó durante el último verano debido a las intensas precipitaciones.

“Son 30 kilómetros que desde hace muchos años vienen en un pésimo estado y que se han visto aún empeorados con las intensas precipitaciones de este último verano”, afirmó.

En ese marco, destacó el aporte anunciado por la Provincia, que permitirá garantizar la disponibilidad inmediata de fondos para la compra de insumos y la ejecución de trabajos urgentes, evitando demoras administrativas en los pagos.

Según explicó, la iniciativa provincial no implica abandonar el proyecto original de la autopista, sino desarrollar ambas tareas en paralelo. Por un lado, continuará la construcción de la nueva infraestructura vial y, por otro, se concentrarán esfuerzos en la recuperación de la calzada existente.

“No se deja de lado la obra original. Vamos a seguir trabajando con los terraplenes, empezar a duplicar puentes y avanzar con la nueva calzada, pero reforzando con equipos y personal la recuperación de la traza actual”, remarcó.

Casas precisó que las intervenciones adicionales demandan mayores recursos debido al avanzado deterioro de la ruta, una situación muy diferente a la existente cuando se elaboró el proyecto original años atrás.

“El estado de la ruta hoy es mucho peor que hace cinco o seis años. Son muchas más las tareas que hay que hacer ahora que las previstas originalmente”, indicó.

Respecto a los plazos, el titular de Vialidad Nacional en Salta estimó que en un período de entre cinco y seis meses podrían lograrse mejoras sustanciales en la transitabilidad del corredor.

“Estimamos que en cinco o seis meses podremos recuperar de una vez por todas la transitabilidad y en eso estamos abocados”, concluyó.

La Ruta Nacional 9/34 en este tramo es considerada estratégica para la conexión del sur salteño y concentra una elevada cantidad de siniestros viales, motivo por el cual es conocida popularmente como la “ruta de la muerte”. La recuperación de la calzada es una demanda histórica de vecinos, transportistas y usuarios que transitan diariamente por la zona.