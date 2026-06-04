Garrafa Federal en Salta: puntos de venta y horarios para este jueves

El operativo Garrafa Federal y Segura recorrerá este jueves distintos barrios de la ciudad. Desde este miércoles, el precio del envase es de $24.000.
 
Salta04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El operativo Garrafa Federal y Segura se desarrollará este jueves en distintos barrios de Salta, con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado.

Desde el Gobierno informaron que, desde este miércoles, el precio de la garrafa es de $24.000.

edesaHabrá cortes de energía en el centro salteño este jueves

Los puntos previstos para este jueves son:

8.30 a 9.00: barrio 20 de Junio
9.15 a 9.45: barrio La Colina
10.00 a 10.30: Villa Angelita
11.00 a 11.30: CIC La Lonja
12.00 a 12.30: barrio Costanera
14.00 a 14.30: Ampliación Juanita
14.15 a 14.45: barrio 6 de Septiembre
15.00 a 15.15: Floresta Norte
15.30 a 16.00: barrio Floresta
16.00 a 16.30: barrio Scalabrini Ortiz
16.00 a 16.30: barrio Autódromo

Desde el Gobierno recordaron la importancia de respetar los horarios y asistir con el envase correspondiente

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