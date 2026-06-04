Garrafa Federal en Salta: puntos de venta y horarios para este jueves

El operativo Garrafa Federal y Segura se desarrollará este jueves en distintos barrios de Salta, con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado.

Desde el Gobierno informaron que, desde este miércoles, el precio de la garrafa es de $24.000.

Los puntos previstos para este jueves son:

8.30 a 9.00: barrio 20 de Junio

9.15 a 9.45: barrio La Colina

10.00 a 10.30: Villa Angelita

11.00 a 11.30: CIC La Lonja

12.00 a 12.30: barrio Costanera

14.00 a 14.30: Ampliación Juanita

14.15 a 14.45: barrio 6 de Septiembre

15.00 a 15.15: Floresta Norte

15.30 a 16.00: barrio Floresta

16.00 a 16.30: barrio Scalabrini Ortiz

16.00 a 16.30: barrio Autódromo

Desde el Gobierno recordaron la importancia de respetar los horarios y asistir con el envase correspondiente.