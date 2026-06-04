Jueves fresco y con neblina en Salta: cómo seguirá el tiempo durante la jornada

La ciudad de Salta comenzó este jueves con un marcado ambiente fresco y húmedo, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El reporte actualizado a las 06:00 de este jueves indicó una temperatura de 14,2°C, con humedad del 93%, viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros. Además, el organismo informó condiciones de cielo mayormente nublado con neblina, un escenario que predominó durante las primeras horas de la mañana en la capital salteña.

Para el resto de la jornada se espera que continúe la nubosidad, con probabilidad de lloviznas aisladas durante la tarde. Hacia la noche, el cielo se mantendría mayormente nublado.

La mínima prevista para este jueves es de 13°C, mientras que la máxima alcanzaría los 17°C, por lo que se recomienda circular con precaución durante las primeras horas por la presencia de neblina y mantener abrigo liviano durante el día.