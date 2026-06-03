Villarruel recibió a la jueza Michelli y le expresó respaldo institucional

Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva que impulsa la Casa Rosada para impedir su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La reunión se extendió durante casi una hora, se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta en el primer piso del Palacio Legislativo y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El encuentro se produjo mientras la Casa Rosada intentaba retirar un pliego que ya obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y cuando, además de la oposición, una parte importante de los bloques dialoguistas, e incluso sectores del propio oficialismo, rechazaban el pedido de retiro que elevó el Gobierno al Senado.

“La vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.

La definición constituyó una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera activamente para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.

El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.

La controversia se produjo después de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Esa situación alimentó las críticas de distintos sectores políticos y judiciales que consideraron que la decisión del Gobierno introdujo elementos ajenos a la evaluación de los antecedentes profesionales de la candidata.

La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que no respaldará el retiro del pliego y comunicó personalmente esa posición al presidente Milei durante una reunión que mantuvieron este lunes. Allí la legisladora le expuso su “objeción de conciencia” a retirar el pliego por el vínculo familiar de la magistrada.

Según pudo se saber, durante ese encuentro Bullrich incluso puso a disposición del Presidente su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, en un gesto que reflejó el nivel de tensión que generó la discusión sobre la candidatura de Michelli.

La postura de la senadora tuvo un fuerte impacto político porque expuso una diferencia pública con una decisión impulsada directamente por Milei y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También porque dejó al descubierto que el rechazo a la estrategia oficial no se limitó a la oposición o a los bloques dialoguistas, sino que alcanzó a sectores relevantes del propio oficialismo.

De todos modos, desde el entorno de Villarruel buscaron despegar el encuentro con Michelli de la posición asumida por Bullrich.

Según explicaron fuentes de la Presidencia del Senado, la reunión no tuvo relación con la decisión de la titular del bloque libertario ni debía interpretarse como una acción coordinada entre ambas dirigentes.

La aclaración tuvo una explicación política concreta. La relación entre Villarruel y Bullrich atravesó desde hace tiempo una dinámica oscilante, marcada por acuerdos circunstanciales y diferencias importantes.

Uno de los principales focos de conflicto apareció durante la conformación de las comisiones permanentes del Senado. En aquella discusión, Bullrich impulsó una integración de esos cuerpos legislativos que reducía la representación de la oposición peronista dentro de la estructura parlamentaria.

Villarruel mantuvo entonces una posición distinta y buscó preservar determinados equilibrios políticos dentro de la Cámara Alta. La diferencia fue tan explícita que, de hecho, evitó firmar la conformación de varias de las principales comisiones del Senado, un gesto que en aquel momento fue interpretado como una señal de desacuerdo con la estrategia impulsada por sectores del oficialismo.

Por esa razón, en el entorno de la vicepresidenta consideraron incorrecto establecer una relación directa entre el respaldo institucional a Michelli y la posición que previamente adoptó Bullrich.

Ese gesto de diferenciación es un punto clave que explica que el apoyo de Villarruel a Michelli no tiene relación con la expresión previa de Bullrich, según explicaron en la Presidencia del Senado.

Más allá de esas aclaraciones, el encuentro con la magistrada sumó un nuevo capítulo a la confrontación que mantienen la Casa Rosada y la Vicepresidencia.

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a deteriorarse incluso antes de la asunción presidencial de diciembre de 2023. Desde entonces, ambos espacios acumularon diferencias sobre la administración del Senado, la estrategia parlamentaria, la construcción política de La Libertad Avanza y el funcionamiento interno del Gobierno.

Con el paso de los meses, esas diferencias se transformaron en una disputa política abierta que derivó en un progresivo distanciamiento entre ambos sectores.

En ese contexto, cada gesto adquirió una dimensión política mayor.

Por eso, la decisión de recibir a Michelli en el despacho de la Presidencia del Senado fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación de Villarruel frente a una decisión impulsada personalmente por el Presidente y por Karina Milei.

“Michelli es una jueza de trayectoria intachable. Villarruel recibió a muchos jueces y camaristas que pasaron por la Comisión de Acuerdos y tuvieron dictamen para ser llevados al recinto. Este caso tiene características distintas, pero está en el mismo sentido que otros encuentros similares”, explicaron.

Dictamen, antecedentes y discusión reglamentaria

La trayectoria profesional de la magistrada constituyó uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron el intento de retirar su candidatura. Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó al Poder Judicial hace más de tres décadas y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Además cuenta con estudios de especialización en derecho penal y acceso a la justicia realizados tanto en la Argentina como en el exterior.

Mientras tanto, el Senado se preparaba para una definición que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El dictamen favorable a Michelli permaneció en condiciones de avanzar dentro del circuito parlamentario y existió una discusión reglamentaria respecto de los mecanismos que podrían utilizarse para habilitar su tratamiento en el recinto. Diversos senadores sostuvieron que una vez emitido el dictamen la decisión ya no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo sino de la Cámara Alta.

La discusión excedió el caso puntual de una candidata a jueza. Para una parte importante del Senado, el debate involucró también la relación entre los poderes del Estado, el alcance de las atribuciones presidenciales y la autonomía de la Cámara para resolver sobre los pliegos que ya superaron las instancias reglamentarias previstas.

En ese escenario, la reunión de Villarruel con Michelli dejó una señal política difícil de ignorar. La vicepresidenta decidió involucrarse personalmente en uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la Casa Rosada en el Senado y dejó en claro que, al menos en este caso, no está dispuesta a desconocer una decisión que ya fue avalada por las mayorías de la Comisión de Acuerdos.

Infobae