El Gobierno intimó a las empresas y hoy vuelve el servicio nocturno

La vocera provincial Paula Benavides informó que el servicio nocturno de colectivos volverá a funcionar con normalidad desde esta noche. El Gobierno intimó a las empresas prestatarias y pidió cumplir los contratos vigentes.
 
Salta03/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SERVICIO NOCTURNO SAETA

El servicio nocturno de colectivos volverá a funcionar con normalidad desde esta noche en el área metropolitana de Salta, según informó la vocera provincial Paula Benavides en conferencia de prensa.

La funcionaria aseguró que la decisión busca “llevar tranquilidad” a los usuarios del transporte público y señaló que la restitución del servicio se logró tras una postura firme del gobernador Gustavo Sáenz.

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Intimación a las empresas

Benavides informó que el Gobierno provincial intimó a las empresas prestatarias para exigir el cumplimiento inmediato de las cláusulas contractuales vigentes.

La vocera calificó la suspensión del servicio como una medida “inoportuna, arbitraria y desacertada”, y sostuvo que afectó especialmente a trabajadores, estudiantes, personal de salud, seguridad y jubilados.

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El servicio vuelve, pero habrá mesa técnica

Desde la Provincia remarcaron que el transporte público es un servicio esencial y que no permitirán que los usuarios queden perjudicados, más aún en jornadas de bajas temperaturas.

Además, Benavides anunció que se conformará una mesa técnica para evaluar la situación del sector, aunque aclaró que esa discusión se dará con los colectivos circulando.

Reclamo por subsidios

La vocera también indicó que el gobernador Gustavo Sáenz mantiene gestiones ante Nación por el pago de certificados de obras públicas paralizadas y por la restitución de los subsidios al transporte.

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