“No fue un simple robo”: la familia de Víctor Gerónimo apunta a un crimen de odio

A más de una semana de la muerte de Víctor Manuel Gerónimo, el hombre de 47 años que fue hallado desnudo, atado de manos y gravemente herido en una zona cercana al ex peaje Aunor, su familia volvió a pedir justicia y expresó su preocupación por el avance de la causa.

En N&N, Angélica Gerónimo, hermana de la víctima, relató el difícil momento que atravesaron cuando advirtieron que Víctor no regresaba a su casa. Según contó, él no solía salir y la situación despertó una inmediata preocupación entre sus familiares.

"Él nunca salía. Ese día ya eran las siete de la mañana y no volvía a casa. Mi hermana, que vivía con él, estaba muy asustada", recordó.

La noticia llegó pocas horas después, cuando un efectivo policial se presentó en el domicilio familiar para informar que Víctor había sido trasladado al Hospital San Bernardo.

La mujer relató el impacto que sufrió al verlo internado. "Pensamos que podía haber tenido un accidente de tránsito o alguna tragedia común. Pero cuando fui al hospital y lo vi, nunca en mi vida había visto algo así", expresó.

Para la familia, las circunstancias en las que fue encontrado permiten sospechar que no se trató únicamente de un hecho de robo. Si bien reconocen que le sustrajeron dinero y tarjetas, consideran que existió un nivel de violencia extrema.

"Mi hermano era gay y yo creo que algo tiene que ver con eso. Pero nadie tiene derecho a matar a una persona de esa manera", afirmó Angélica.

La mujer sostuvo que la brutalidad del ataque es uno de los elementos que alimentan las sospechas de un posible crimen motivado por odio. "Por la forma en que lo encontraron, por los golpes, por la saña. Lo ataron de manos y de piernas y lo dejaron toda la noche en el frío", señaló.

Además, destacó el rol que Víctor cumplía dentro de la familia y recordó que era una persona muy querida por sus seres cercanos. "Fue el apoyo de toda la familia. Para nosotros era una persona especial, siempre estuvo en las buenas y en las malas", expresó emocionada.

En medio del dolor, la familia manifestó su inquietud por el estado de la investigación. Según indicó Angélica, hasta el momento no recibieron información concreta sobre avances en la causa.

"Siento que la causa está medio lenta. Entiendo que están trabajando, pero todavía nadie nos llamó para explicarnos qué está pasando. Quiero que se sepa más sobre lo que ocurrió porque no es algo pequeño, es algo horrible", afirmó.

Víctor Manuel Gerónimo fue encontrado el pasado 25 de mayo en una zona conocida como espacio de encuentro ocasional ubicada en inmediaciones del ex peaje Aunor. Tras ser trasladado al Hospital San Bernardo, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras la investigación continúa, familiares y allegados mantienen el reclamo para que el caso sea esclarecido y los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.