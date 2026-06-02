Neblina y lloviznas: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes 2 de junio una jornada marcada por la neblina, la nubosidad y la probabilidad de lloviznas en la ciudad de Salta.

Según el organismo nacional, la temperatura mínima prevista es de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 18°C. Durante la mañana se esperan lloviznas y cielo cubierto, con condiciones que podrían reducir la visibilidad en algunos sectores.

Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Para la noche, el SMN vuelve a prever posibles lloviznas aisladas.

En cuanto al viento, se espera que sople con intensidad leve a moderada, principalmente desde el sector noreste durante la mañana y la tarde, y desde el norte hacia la noche.

Se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día por la presencia de neblina y posibles sectores con calzada húmeda.