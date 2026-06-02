Neblina y lloviznas: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad de Salta

El pronóstico oficial prevé una jornada con alta humedad, presencia de neblina y posibles lloviznas. Recomiendan circular con precaución debido a la reducción de la visibilidad en las primeras horas del día.
 
Salta02/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA OTOÑO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes 2 de junio una jornada marcada por la neblina, la nubosidad y la probabilidad de lloviznas en la ciudad de Salta.

Según el organismo nacional, la temperatura mínima prevista es de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 18°C. Durante la mañana se esperan lloviznas y cielo cubierto, con condiciones que podrían reducir la visibilidad en algunos sectores.

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Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Para la noche, el SMN vuelve a prever posibles lloviznas aisladas.

En cuanto al viento, se espera que sople con intensidad leve a moderada, principalmente desde el sector noreste durante la mañana y la tarde, y desde el norte hacia la noche.

Se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día por la presencia de neblina y posibles sectores con calzada húmeda.

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