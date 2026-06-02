Sáenz confirmó el inicio de obras en la RN 9/34 y prometió terminar la “Ruta de la Muerte”

El gobernador Gustavo Sáenz confirmó este lunes el inicio de trabajos sobre la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Metán con Rosario de la Frontera, una de las obras más reclamadas del sur provincial por su estado y la cantidad de accidentes registrados en los últimos años.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario recorrió la zona y mostró el avance de las primeras tareas. Allí sostuvo que la Provincia decidió asumir el financiamiento de la obra con recursos propios para evitar nuevas demoras.

“Las máquinas ya están trabajando”, afirmó Sáenz al recordar que la semana pasada había anunciado la decisión de continuar los trabajos con fondos provinciales. Según explicó, se trata de una ruta bajo jurisdicción nacional, aunque consideró que la urgencia de la situación obliga a intervenir.

“Los salteños no pueden seguir esperando”, remarcó el gobernador, al señalar que la obra es una demanda histórica de los habitantes del sur provincial.

La obra busca dejar atrás la llamada “Ruta de la Muerte”

Durante su mensaje, Sáenz volvió a referirse al tramo de la Ruta 9/34 como la denominada “Ruta de la Muerte”, una expresión que desde hace años utilizan vecinos y usuarios para describir los reiterados siniestros viales ocurridos en la zona.

“Cuando hay vidas en riesgo y una obra tan necesaria para nuestra gente, no podemos mirar hacia otro lado”, sostuvo.

El mandatario recordó además las gestiones realizadas durante años para concretar el proyecto y aseguró que la intención es finalizar una obra considerada estratégica para la conectividad, el transporte de cargas y la seguridad vial en el sur de la provincia.

Tal como me comprometí la semana pasada, las máquinas ya están trabajando en la Ruta Nacional 9/34.



Aunque es una ruta nacional, decidimos hacernos cargo porque los salteños no podemos seguir esperando.



A esta vía la conocemos como la “Ruta de la Muerte”, y vamos a cambiar esta… pic.twitter.com/RKoQOLLHpg — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) June 2, 2026

Una decisión con impacto regional

La Ruta Nacional 9/34 es una vía clave para la circulación entre el norte y el centro del país. Además del tránsito local, concentra el paso de transporte de cargas, producción regional y vehículos particulares.

La continuidad de las obras busca mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos en un corredor que históricamente registró numerosos accidentes y que se convirtió en uno de los principales reclamos de los departamentos del sur salteño.