Por las obras del nuevo puente, desde este lunes cambian los accesos a Vaqueros

Desde este lunes 1 de junio cambiará la circulación en la Ruta Nacional 9 por el avance de la obra del nuevo puente sobre el río Vaqueros. Los desvíos afectarán a vehículos livianos y pesados.
 
Municipios01/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

WhatsApp Image 2026-05-31 at 11.27.37

La obra del nuevo puente sobre el río Vaqueros entra en una etapa clave. Vialidad Nacional informó que desde este lunes 1 de junio comenzará la construcción de la nueva rotonda de acceso y se implementarán desvíos sobre la Ruta Nacional 9.

Los trabajos incluyen el avance del hormigonado de la losa del tercer tramo del puente principal, que tendrá cuatro sectores en total. También se ejecutan tareas técnicas y movimientos de suelo en la losa de aproximación.

78444-desde-la-madrugada-del-sabado-vuelve-el-servicio-nocturno-de-saetaDesde esta noche no habrá colectivos nocturnos

Cómo serán los desvíos

Los vehículos livianos que circulen hacia avenida Costanera deberán desviar por calle Las Tipas y continuar por pasaje Las Cabañas.

Quienes vengan desde avenida Costanera para retomar la ruta harán el recorrido inverso: primero por pasaje Las Cabañas y luego por calle Las Tipas, para continuar por el puente de la Ruta 9.

uta-paro-de-colectivos-5-de-marzo-1-jpgSAETA perdió 1,1 millones de viajes y cayó a niveles de 2021

Qué pasará con el tránsito pesado

Los vehículos pesados no circularán por la Ruta 9 en el tramo intervenido. Deberán atravesar avenida Costanera y cruzar el río Vaqueros para salir hacia la rotonda del Quirquincho.

Desde Vialidad pidieron transitar con extrema precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal ubicado en la zona de obra.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail