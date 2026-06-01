Por las obras del nuevo puente, desde este lunes cambian los accesos a Vaqueros

La obra del nuevo puente sobre el río Vaqueros entra en una etapa clave. Vialidad Nacional informó que desde este lunes 1 de junio comenzará la construcción de la nueva rotonda de acceso y se implementarán desvíos sobre la Ruta Nacional 9.

Los trabajos incluyen el avance del hormigonado de la losa del tercer tramo del puente principal, que tendrá cuatro sectores en total. También se ejecutan tareas técnicas y movimientos de suelo en la losa de aproximación.

Cómo serán los desvíos

Los vehículos livianos que circulen hacia avenida Costanera deberán desviar por calle Las Tipas y continuar por pasaje Las Cabañas.

Quienes vengan desde avenida Costanera para retomar la ruta harán el recorrido inverso: primero por pasaje Las Cabañas y luego por calle Las Tipas, para continuar por el puente de la Ruta 9.

Qué pasará con el tránsito pesado

Los vehículos pesados no circularán por la Ruta 9 en el tramo intervenido. Deberán atravesar avenida Costanera y cruzar el río Vaqueros para salir hacia la rotonda del Quirquincho.

Desde Vialidad pidieron transitar con extrema precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal ubicado en la zona de obra.