Flybondi dejó pasajeros varados en Salta
Flybondi volvió a registrar complicaciones operativas este domingo en el aeropuerto de Salta, con tres servicios cancelados entre arribos y partidas.
Según la información publicada por Aeropuertos Argentina, las cancelaciones impactan en vuelos que conectan a Salta con Aeroparque, Ezeiza y Córdoba.
Tres servicios afectados
En las partidas figuran cancelados los vuelos de Flybondi hacia Córdoba, Aeroparque y Ezeiza.
En arribos, también aparecen canceladas las operaciones correspondientes desde esos mismos destinos hacia Salta.
Seis operaciones impactadas
En total, la medida afecta seis operaciones aéreas: tres partidas y tres arribos. Sin embargo, se trata de tres servicios de ida y vuelta, por lo que el impacto se concentra en las conexiones de Flybondi con Buenos Aires y Córdoba.
Mientras tanto, el resto de las compañías mostraba operaciones programadas o en horario durante la mañana, por lo que las complicaciones estaban focalizadas en la aerolínea low cost.