Flybondi dejó pasajeros varados en Salta

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Flybondi volvió a registrar complicaciones operativas este domingo en el aeropuerto de Salta, con tres servicios cancelados entre arribos y partidas.

Según la información publicada por Aeropuertos Argentina, las cancelaciones impactan en vuelos que conectan a Salta con Aeroparque, Ezeiza y Córdoba.

Tres servicios afectados

En las partidas figuran cancelados los vuelos de Flybondi hacia Córdoba, Aeroparque y Ezeiza.

En arribos, también aparecen canceladas las operaciones correspondientes desde esos mismos destinos hacia Salta.

Seis operaciones impactadas

En total, la medida afecta seis operaciones aéreas: tres partidas y tres arribos. Sin embargo, se trata de tres servicios de ida y vuelta, por lo que el impacto se concentra en las conexiones de Flybondi con Buenos Aires y Córdoba.

Mientras tanto, el resto de las compañías mostraba operaciones programadas o en horario durante la mañana, por lo que las complicaciones estaban focalizadas en la aerolínea low cost.