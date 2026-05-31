Niebla, baches y hielo: así están las rutas de Salta este domingo

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que las rutas nacionales y provinciales permanecen habilitadas, pero recomendó circular con extrema precaución debido a las condiciones que se presentan en distintos puntos de la provincia.

Uno de los principales factores de riesgo durante la jornada son las neblinas matinales, especialmente en sectores de montaña y valles, donde la visibilidad puede verse reducida durante las primeras horas del día.

Atención en la Ruta 34 y la Ruta 50

La Ruta Nacional 34 presenta complicaciones en varios tramos de los departamentos Orán, San Martín y Anta, con baches de gran tamaño, banquinas irregulares, animales sueltos y falta de mantenimiento. También se advierte una importante circulación de camiones.

En la Ruta Nacional 50, a la altura de Río Pescado, el tránsito puede reducirse a media calzada debido a trabajos de mantenimiento y controles de Gendarmería Nacional.

Precaución en la Puna y los Valles Calchaquíes

En la Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna salteña, se recomienda máxima precaución por presencia de hielo, calzada resbaladiza, baches y sectores sin mantenimiento.

También se reportan trabajos viales y maquinaria pesada en distintos tramos de la Ruta Nacional 40, mientras que la Ruta Nacional 68 presenta sectores irregulares y riesgo de deslizamientos en la zona de la Quebrada de las Conchas.

Neblinas en la Ruta 33

La Ruta Provincial 33, que atraviesa el Parque Nacional Los Cardones, se encuentra transitable pero con advertencias por neblina y escarcha durante la mañana y al atardecer. Las autoridades recomiendan circular preferentemente entre las 9 y las 16 horas.

En tanto, la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta mantiene sectores con obreros trabajando y presencia de neblinas, por lo que también se aconseja reducir la velocidad.