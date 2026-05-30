Feria, sorteos y folklore este domingo en barrio San Remo

El Paseo de compras Stella Maris de barrio San Remo tendrá este domingo 31 de mayo una jornada festiva con folklore en vivo, chocolatada comunitaria, sorteos y feria de emprendedores.
Salta30/05/2026

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El Paseo de compras Stella Maris de barrio San Remo tendrá este domingo 31 de mayo una jornada festiva con folklore en vivo, chocolatada comunitaria, sorteos y feria de emprendedores. 

La actividad central será de 17 a 20, sobre calle Mar Egeo, entre Mar de las Antillas y Mar Antártico.

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La feria funcionará desde las 11 con su horario habitual, mientras que los festejos comenzarán por la tarde. La propuesta busca acompañar a los emprendedores locales y ofrecer un espacio seguro y familiar para vecinos y visitantes.

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