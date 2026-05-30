Tránsito implementará dispositivos especiales, mientras que la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana trabajará para garantizar la comodidad y seguridad de los presentes.
Feria, sorteos y folklore este domingo en barrio San Remo
Salta30/05/2026
El Paseo de compras Stella Maris de barrio San Remo tendrá este domingo 31 de mayo una jornada festiva con folklore en vivo, chocolatada comunitaria, sorteos y feria de emprendedores.
El Paseo de compras Stella Maris de barrio San Remo tendrá este domingo 31 de mayo una jornada festiva con folklore en vivo, chocolatada comunitaria, sorteos y feria de emprendedores.
La actividad central será de 17 a 20, sobre calle Mar Egeo, entre Mar de las Antillas y Mar Antártico.
La feria funcionará desde las 11 con su horario habitual, mientras que los festejos comenzarán por la tarde. La propuesta busca acompañar a los emprendedores locales y ofrecer un espacio seguro y familiar para vecinos y visitantes.
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