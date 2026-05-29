Trasplantados de Salta buscan crear una fundación de acompañamiento para pacientes

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, se realizará una jornada de concientización con caminata alrededor de la Plaza 9 de Julio, postas de salud y actividades culturales. Desde el grupo Trasplantados Salta se informó que avanza la creación de una fundación de acompañamiento para pacientes.
 
Salta29/05/2026

102644-este-sabado-se-realizara-el-primer-encuentro-deportivo-y-recreativo-para-personas-trasplantad

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora este 30 de mayo, Salta realizará actividades de concientización organizadas por el CUCAI Salta y el Grupo de Trasplantados de la provincia.

En diálogo con Aries, la deportista doble trasplantada Fabiana Farjat detalló que la jornada incluirá una caminata, puestos informativos y actividades culturales.

“Invitamos a la población a participar de la caminata alrededor de la Plaza 9 de Julio, además va a haber stands de salud con información y folletería, la participación del Centro Regional de Hemoterapia y en la Plazoleta IV Siglos palabras de referentes trasplantados y artistas que donan su participación para celebrar la vida”, expresó.

Por otro lado, Farjat resaltó el trabajo que vienen impulsando junto a otros pacientes trasplantados de la provincia para conformar una organización formal de acompañamiento.

“Estamos avanzando en la creación de la Fundación Trasplantados Salta, con el objetivo de brindar acompañamiento integral a pacientes en lista de espera y a personas trasplantadas”, explicó.

Según detalló, el proyecto busca ofrecer asesoramiento en trámites y acceso a medicación, contención emocional y acompañamiento durante los tratamientos, además de articular con el sistema de salud para agilizar respuestas.

“También queremos generar un espacio de referencia para quienes llegan del interior y necesitan trasladarse a la capital para sus controles médicos, y a futuro contar con un lugar de estadía para esos pacientes”, agregó Farjat.

La iniciativa se encuentra en etapa de organización y redacción de estatutos, con la participación de distintos referentes del colectivo de trasplantados de la provincia.

Te puede interesar
acumulador-en-barrio-17-de-octubre-3-1024x683

Operativo por un nuevo caso de acumulador de residuos

Salta29/05/2026
El caso fue denunciado por vecinos del barrio 17 de Octubre, zona norte de la ciudad, más precisamente en la avda. Ejército Argentino entre Macapillo y Jaime Durand. En el lugar había una gran cantidad de residuos acopiados en la vía pública.
Lo más visto
Inteligencia-artificial-con-reglas-claras-en-el-Estado-bonaerense

Inteligencia artificial: Salta regula su uso dentro del Estado

Ivana Chañi
Salta29/05/2026
La Provincia aprobó un protocolo para regular la implementación y utilización de herramientas de inteligencia artificial y sistemas generativos dentro de los organismos estatales. La medida busca ordenar una tecnología que gana espacio en la gestión pública.
 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail