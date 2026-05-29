“Los abogados somos trabajadores”: Toyos reclamó licencias en la Justicia Federal

La abogada previsional Julia Toyos cuestionó que los profesionales que litigan en la Justicia Federal no cuenten con licencias por maternidad, paternidad, enfermedad o duelo. Anticipó que impulsará cambios desde el ámbito institucional.
 
Judiciales29/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

julia toyos 2026

La abogada previsional presidenta de la Caja de Abogados de Salta, Julia Toyos, volvió a plantear una discusión poco frecuente dentro del ámbito judicial: los derechos laborales de los abogados independientes que ejercen la profesión ante la Justicia Federal.

En su columna habitual de los viernes en Pelo y Barba, por Aries, la especialista sostuvo que los profesionales carecen de licencias por maternidad, enfermedad o fallecimiento de familiares, a diferencia de lo que ocurre con empleados y funcionarios judiciales.

Los abogados somos trabajadores”, afirmó.

Toyos recordó situaciones personales para ejemplificar las dificultades que atraviesan quienes ejercen la profesión de manera independiente.

El día que murió mi mamá llegué tarde al velorio porque tenía vencimientos”, relató.

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También cuestionó que las abogadas no cuenten con suspensión de plazos por maternidad en el fuero federal y consideró que se trata de una discusión pendiente dentro del sistema judicial.

La letrada adelantó que trabaja en propuestas vinculadas al funcionamiento de la Justicia Federal y a la mejora de las condiciones para los profesionales que litigan diariamente.

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