El presidente de EEUU volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para “terminar el trabajo”, pero Teherán considera poco probable ese escenario.
España: allanaron la sede del PSOE
El Mundo27/05/2026
La Audiencia Nacional ordenó el operativo en la sede oficialista por sospechas de maniobras para frenar causas penales.
La policía española se presentó este miércoles en la sede del Partido Socialista (PSOE), actualmente en el poder, en búsqueda de documentos en el marco de una investigación sobre sospechas de obstrucción a la justicia destinadas a entorpecer los procedimientos iniciados contra el partido o el gobierno, anunció en Madrid la Audiencia Nacional.
Los cargos incluyen, entre otros, corrupción en banda organizada, violación del secreto de instrucción, incitación al falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias o incluso atentado contra las instituciones del Estado, reportó el sitio RFI, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.
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