Elecciones en Brasil: Lula alertó sobre las noticias falsas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para difundir desinformación durante procesos electorales, y afirmó que el país podría estar "mucho mejor" si los electores no fueran influenciados por mentiras.

Las declaraciones fueron realizadas durante la entrega de viviendas del programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas (norte). Dicho programa es una de las principales iniciativas sociales del Gobierno brasileño y busca ampliar el acceso a viviendas populares para familias de bajos ingresos.

Durante su discurso, Lula afirmó que sectores pobres de la población suelen ser ignorados por parte de la clase política y pidió a los electores actuar con "madurez y seriedad" al momento de votar.

El mandatario también expresó preocupación por el uso de nuevas tecnologías para manipular información política y criticó el uso de inteligencia artificial en campañas electorales, según supo la agencia Noticias Argentinas.

"Ahora inventaron algo llamado inteligencia artificial, que es muy buena para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología. Es muy buena para muchas cosas. Pero creo que no sirve para las elecciones, porque puede contar muchas mentiras a través del teléfono celular", dijo.

El presidente agregó que la difusión constante de noticias falsas representa un riesgo para la democracia y pidió mayor responsabilidad a los electores: "No podemos seguir creyendo en mentiras contadas las 24 horas del día en el teléfono celular", afirmó.

Lula ya había realizado críticas similares en actividades recientes, al advertir que herramientas de inteligencia artificial pueden ser utilizadas para manipular imágenes, audios y contenidos políticos con fines electorales.

Con información de Noticias Argentinas