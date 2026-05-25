Feriado del 25 de Mayo: Cómo funcionarán los hospitales y las guardias en Salta

Por el feriado del Día de la Revolución de Mayo, este lunes 25, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 26 de mayo.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo permanecerá cerrado el lunes 25. Retomará su atención al público el martes 26, de 7 a 17 horas.

IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior, permanecerán cerradas el lunes 25 de mayo.

Ese día la farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14.

También habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.