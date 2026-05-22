Salta es zona endémica de enfermedades tiroideas por la falta de yodo natural

Por Aries, la jefa del programa del Hospital Arturo Oñativia y miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Salta, Irene Torres, explicó por qué Salta es considerada una zona endémica de enfermedades tiroideas y destacó la importancia del consumo de sal yodada para prevenir trastornos graves.

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, la especialista señaló que la glándula necesita yodo para producir hormonas y que ese mineral se encuentra principalmente en zonas cercanas al mar y en frutos marinos.

“Vivimos lejos del mar y en una región montañosa, por lo que nuestros suelos no contienen yodo de manera natural”, explicó la integrante del Círculo Médico.

Según detalló, esta característica geográfica provoca que los vegetales cultivados en la región y los animales que se alimentan de ellos tampoco aporten cantidades suficientes del mineral esencial para el funcionamiento tiroideo.

Torres recordó que, debido a esta situación, desde 1967 existe en Argentina una ley que obliga a incorporar yodo a la sal de consumo diario, como una medida sanitaria destinada a prevenir enfermedades vinculadas a la deficiencia de ese nutriente.

Antes de la implementación de esa normativa, indicó, eran frecuentes los casos de bocio, una afección que provoca el agrandamiento de la glándula tiroides debido al esfuerzo del organismo por producir hormonas sin disponer de suficiente yodo.

La endocrinóloga advirtió además que la falta de hormonas tiroideas desde etapas tempranas de la vida podía generar consecuencias severas en el desarrollo neurológico e intelectual. “Cuando no había yodación de la sal, muchas personas crecían con hipotiroidismo desde la infancia o incluso desde el vientre materno, lo que podía dejar secuelas importantes”, señaló.

Finalmente, la especialista remarcó que la incorporación de yodo a la alimentación fue una de las medidas de salud pública más importantes para reducir las enfermedades tiroideas asociadas a la deficiencia nutricional en regiones alejadas del mar como Salta.