Ruta 34, 40 y 68: los tramos con mayor precaución en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el reporte actualizado sobre el estado de rutas nacionales y provinciales para este viernes 22 de mayo, donde se recomienda transitar con mucha precaución debido a la presencia de neblinas matinales, calzadas deterioradas y trabajos viales en diferentes sectores.

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34 presenta baches de gran tamaño, animales sueltos y banquinas irregulares entre Pichanal y Embarcación. Además, se pidió precaución en el empalme con la Ruta Nacional 50 por tránsito intenso de camiones y falta de mantenimiento.

En San Martín, el tramo Tartagal–Salvador Mazza de la Ruta 34 continúa en mal estado y con grandes baches, mientras que la Ruta Nacional 86 mantiene trabajos de pavimentación hasta Tonono.

Otro de los sectores complicados es la Ruta Nacional 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán, donde se realizan trabajos viales y persisten baches y banquinas irregulares.

En los Valles Calchaquíes, el informe recomienda extrema precaución en la Ruta Nacional 68 hacia Cafayate por posibles deslizamientos y crecidas de arroyos. También la Ruta Nacional 40 presenta varios tramos con maquinaria pesada trabajando y sectores deteriorados.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 51, camino a la Puna salteña, se reportaron calzadas irregulares, baja visibilidad y sectores resbaladizos por lloviznas. Además, el tramo hacia el Paso de Sico presenta maquinaria trabajando sobre badenes con sedimentos.

Entre las rutas provinciales, se pidió especial cuidado en la Ruta Provincial 33, especialmente por neblinas durante las primeras horas de la mañana y la tarde. También se recomienda circular con vehículos altos o 4x4 en sectores de la Ruta Provincial 42 y la Ruta Provincial 56 debido a bancos de arena, calamina y pozos.

El reporte oficial aclaró que el estado de las rutas puede variar según las condiciones meteorológicas.