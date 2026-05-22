Paso de Jama con funcionamiento intermitente y demoras en Aguas Blancas
Salta22/05/2026Ivana Chañi
El reporte oficial de pasos fronterizos de Salta y Jujuy informó habilitaciones, restricciones y demoras para este viernes 22 de mayo. Recomiendan circular con extrema precaución hacia Chile por las condiciones climáticas.
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El puesto funciona sobre la Ruta Nacional 34 y controla pesos y dimensiones de camiones que ingresan desde el norte. Las multas por exceso de carga parten desde los $400.000.
Durante las tareas de fiscalización vial se aplicaron severas sanciones económicas e inhabilitaciones a los conductores que circulaban sin la documentación reglamentaria o bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
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