Paso de Jama con funcionamiento intermitente y demoras en Aguas Blancas

La Unidad de Pasos Fronterizos actualizó el estado de los cruces internacionales de Salta y Jujuy para este viernes 22 de mayo, con información sobre horarios, condiciones climáticas y recomendaciones para quienes deban viajar.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, aunque con funcionamiento intermitente por condiciones meteorológicas inestables. El informe advierte sobre riesgo moderado por tormentas y recomienda informarse antes de salir hacia la República de Chile.

En tanto, el Paso Aguas Blancas–Bermejo está habilitado las 24 horas, pero registra demoras por controles fronterizos. También el Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, funciona de 6 a 20, con advertencias por posibles demoras.

El Paso Salvador Mazza–Yacuiba permanece habilitado las 24 horas, al igual que El Condado–La Mamora, en Los Toldos. Por su parte, Misión La Paz–Pozo Hondo opera de 7 a 20.

Entre las restricciones, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que el Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, está habilitado de 9 a 19, pero únicamente para transporte de cargas.

Finalmente, el informe señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.