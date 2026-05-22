Paso de Jama con funcionamiento intermitente y demoras en Aguas Blancas

El reporte oficial de pasos fronterizos de Salta y Jujuy informó habilitaciones, restricciones y demoras para este viernes 22 de mayo. Recomiendan circular con extrema precaución hacia Chile por las condiciones climáticas.
 
Salta22/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

paso de jama

La Unidad de Pasos Fronterizos actualizó el estado de los cruces internacionales de Salta y Jujuy para este viernes 22 de mayo, con información sobre horarios, condiciones climáticas y recomendaciones para quienes deban viajar.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado de 9 a 19.15, aunque con funcionamiento intermitente por condiciones meteorológicas inestables. El informe advierte sobre riesgo moderado por tormentas y recomienda informarse antes de salir hacia la República de Chile.

En tanto, el Paso Aguas Blancas–Bermejo está habilitado las 24 horas, pero registra demoras por controles fronterizos. También el Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, funciona de 6 a 20, con advertencias por posibles demoras.

COMBUSTIBLES 22-05-26Los combustibles volvieron a aumentar en Salta y la súper supera los $2260

El Paso Salvador Mazza–Yacuiba permanece habilitado las 24 horas, al igual que El Condado–La Mamora, en Los Toldos. Por su parte, Misión La Paz–Pozo Hondo opera de 7 a 20.

Entre las restricciones, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que el Paso Sico, en San Antonio de los Cobres, está habilitado de 9 a 19, pero únicamente para transporte de cargas.

Finalmente, el informe señala que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail