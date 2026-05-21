Se incorporará de la educación socioemocional a las escuelas salteñas

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé la incorporación transversal de la educación socioemocional en las escuelas y colegios salteños.

“Se trata de fortalecer las capacidades emocionales y vinculares”, aseguró la senadora por Anta, Alejandra Navarro, al brindar detalles sobre el proyecto.

Señaló que se trata de una necesidad concreta de la comunidad educativa derivada de los profundos cambios que atraviesan los entornos escolares y las familias; las primeras ya no solo cumplen una función académica – resaltó la legisladora – sino que forman a las personas de manera integral.

“Es brindar herramientas para fortalecer la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, entre otras”, apuntó.

Añadió Navarro que es una política educativa estratégica para gestionar emociones, establecer relaciones saludables y afrontar situaciones de estrés, generando de este modo comunidades educativas más inclusivas.

Concluyendo, la representante de Anta explicó que se conformará una Comisión Técnica conformada por especialistas, lo que permitirá asegurar criterios técnicos, pedagógicos y científicos.