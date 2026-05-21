Aumentará 2,8% la tarifa eléctrica de ESED en Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aprobó un nuevo incremento en las tarifas del servicio eléctrico prestado por ESED S.A., que comenzará a regir desde mayo de 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 870/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la empresa solicitara una actualización tarifaria basada en costos calculados a diciembre de 2025.

Según el informe técnico de la Gerencia Económica del ENRESP, el pedido de actualización se enmarca dentro del esquema de revisión mensual establecido previamente por la Resolución Nº 1220/23, que contempla variaciones en costos de mano de obra, materiales y otros gastos operativos.

El análisis determinó que el incremento necesario para cubrir los costos reales de operación alcanzaba el 5,54%. Sin embargo, el organismo regulador resolvió limitar el aumento al 2,8%, en cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8.457/24, que establece que las actualizaciones tarifarias no pueden superar la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

De acuerdo con los datos oficiales, ESED S.A. registra actualmente ingresos anuales por $6.954 millones, mientras que los costos actualizados ascienden a $7.339 millones, generando una diferencia superior a los $385 millones.

La resolución también remarca que el 66% de los usuarios residenciales de ESED cuentan con subsidios provinciales. El beneficio alcanza a familias que utilizan el servicio eléctrico como residencia principal y cumplen con los requisitos establecidos por el régimen de tarifa social vigente.

En los fundamentos del texto oficial, el ENRESP sostuvo que el objetivo es garantizar una prestación “sustentable y adecuada” del servicio eléctrico, aunque respetando principios de “gradualidad y capacidad de pago” de los usuarios.

Además, el organismo recordó criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la necesidad de evitar tarifas “confiscatorias” que afecten especialmente a los sectores más vulnerables.