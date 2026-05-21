Salta incorporó 124 nuevos oficiales a la Policía provincial

El Gobierno de Salta oficializó la incorporación de 124 nuevos efectivos a la Policía provincial, tras la publicación de la Decisión Administrativa Nº 217 en el Boletín Oficial.

La medida dispone la designación, con el grado de Oficial Sub Ayudante de Policía del Cuerpo Seguridad – Escalafón General, de 124 cadetes de tercer año pertenecientes a la Promoción LXVI de la Dirección Escuela de Cadetes “Gral. Martín Miguel de Güemes”, con vigencia desde el 1 de mayo de 2026.

Según se detalla en el documento, la incorporación responde a la necesidad de “continuar con la política oficial de reforzar paulatinamente la dotación de efectivos policiales y garantizar la seguridad y el orden público”.

Desde Jefatura de Policía se informó que los nuevos oficiales completaron la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, una formación que incluyó capacitación teórica, prácticas profesionales y preparación específica en disciplina, orden, vocación de servicio y respeto a la verticalidad jerárquica.

Además, el texto oficial destaca que los cadetes “cumplimentaron todas las exigencias impuestas sin impedimentos que obsten a su promoción como oficiales sub ayudantes”, por lo que se consideró procedente avanzar con sus nombramientos.

La resolución también señala que las designaciones resultan indispensables para el funcionamiento de la fuerza de seguridad provincial debido a las bajas periódicas que se registran dentro de la institución.

En ese marco, el Ejecutivo provincial aclaró que las incorporaciones quedan exceptuadas de las restricciones establecidas en el Decreto Nº 206/26, en virtud de las excepciones contempladas para áreas esenciales.