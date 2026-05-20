Abrieron las preinscripciones para la Orquesta y Coro Infantil en San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo invita a la comunidad a formar parte del Programa Nacional de Orquestas y Coros – Sede San Lorenzo que iniciará el próximo sábado 23 de mayo en el Polo Tecnológico, ubicado en Las Costas, desde las 9 hasta las 13 horas.

Para esto, estará a disposición un colectivo gratuito todos los sábados desde Plaza Ejército Argentino a las 8:45 hs, con regreso a las 13 hs.

Esta actividad está destinada a niños y jóvenes, preferentemente de 7 a 17 años. Podrán aprender instrumentos como Violín, Viola, Guitarra, Flauta, Clarinete, Percusión y Coro. Al momento de asistir a las clases, no es obligatorio llevar el instrumento de interés.

El objetivo es crear un espacio de contención y de aprendizaje de valores a través de la música, promoviendo el acompañamiento de trayectorias escolares y la re-vinculación de los niños y jóvenes en el sistema educativo.

El Programa Nacional de Orquestas y Coros, una iniciativa surgida gracias al convenio firmado entre la Municipalidad de San Lorenzo, la Directora Artística de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, Carolina Pineda Andrade; y Alejandro Williams Becker, Subsecretario de Políticas Socioeducativas de la provincia.

Los interesados deberán realizar la preinscripción online haciendo click aquí. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTOz11nhyd7pfDT9-PRL_lrKucT37Sl7rqv-jOD0tP2LWf6A/viewform