Más de 150 clubes del interior recibirán asistencia tras acuerdo entre Provincia y la Federación

El Gobierno estrechará lazos institucionales con la Federación Salteña de Fútbol con el objetivo de potenciar el rol deportivo, social y comunitario de las instituciones de toda la provincia. El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, explicó que las acciones se plasmarán en un plan de trabajo compartido que beneficiará a más de 150 clubes.

Esta articulación quedó planteada en una reunión que Camacho mantuvo con el presidente de la Federación, Osvaldo Romano, y representantes de Ligas afiliadas a la institución. La misma pondrá especial foco en las entidades del interior provincial con acciones concretas y herramientas de gestión.

"Buscamos un trabajo colaborativo, donde el Estado y la Federación unan esfuerzos para ordenar y dar sustentabilidad a los clubes, que son el corazón de cada municipio", indicó Camacho, concepto con el que coincidieron los dirigentes.

El plan contempla un abordaje multidimensional que permitirá a las entidades del interior afrontar aspectos clave para su crecimiento, tales como la regularización institucional, la mejora de infraestructura y el desarrollo del fútbol infanto-juvenil y de otras categorías.