Frío y neblina en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles

La ciudad de Salta amaneció este miércoles 20 de mayo con el cielo cubierto con neblina y una visibilidad reducida a 8 kilómetros, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Para la jornada, el organismo anticipa una temperatura mínima de 3 grados y una máxima que alcanzaría los 17 grados. Además, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante la mañana y la tarde.

El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se presentará mayormente nublado.

En cuanto al viento, soplará de manera leve desde el sector norte y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El frío continuará durante los próximos días en la capital salteña, con mínimas bajas y máximas que se ubicarán entre los 14 y 21 grados, según el pronóstico extendido del SMN.