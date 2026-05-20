Frío y neblina en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles 20 de mayo la ciudad de Salta tendrá una jornada fría, con neblina durante la mañana, baja probabilidad de lluvias y una máxima prevista de 17 grados.
 
Salta20/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

OTOÑO SALTA 2026

La ciudad de Salta amaneció este miércoles 20 de mayo con el cielo cubierto con neblina y una visibilidad reducida a 8 kilómetros, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Para la jornada, el organismo anticipa una temperatura mínima de 3 grados y una máxima que alcanzaría los 17 grados. Además, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante la mañana y la tarde.

El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se presentará mayormente nublado.

En cuanto al viento, soplará de manera leve desde el sector norte y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El frío continuará durante los próximos días en la capital salteña, con mínimas bajas y máximas que se ubicarán entre los 14 y 21 grados, según el pronóstico extendido del SMN.

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