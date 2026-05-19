Shakira ganó su juicio histórico contra la Hacienda española: le devolverán 60 millones de euros

Una de las noticias más comentadas a nivel mundial en el ámbito del espectáculo y las finanzas. La cantante colombiana Shakira ganó una batalla judicial histórica que mantenía desde hace ocho años contra la Hacienda de España. La Audiencia Nacional de Madrid dictaminó que la Agencia Tributaria del país europeo deberá devolverle a la artista la impresionante suma de sesenta millones de euros por impuestos y sanciones que le fueron cobrados de manera totalmente indebida.

El caso puntual se remonta al año dos mil once. En ese momento, el fisco español aseguraba que la cantante ya era residente fiscal en el país por su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué. Bajo esa premisa, el Estado le exigía pagar tributos por las ganancias millonarias de su gira mundial de ciento veinte conciertos. Sin embargo, para ser considerado residente se exige pasar más de la mitad del año en territorio español. El tribunal determinó ahora que la acusación no pudo probar que la artista haya estado más de ciento sesenta y tres días en el país.

Tras conocerse la sentencia, la intérprete de Barranquilla emitió un fuerte comunicado de prensa. Aseguró que nunca existió un fraude y que debió soportar una campaña brutal destinada a destruir su reputación y su salud familiar. Cabe aclarar que este fallo favorable no anula la condena que Shakira aceptó en el año dos mil veintitrés. En ese proceso previo, la artista admitió haber evadido impuestos entre dos mil doce y dos mil catorce, cuando ya estaba instalada en Barcelona. Con esta nueva resolución, la colombiana cierra un capítulo tormentoso de su vida mientras se consolida su nueva etapa residencial en Miami.

Con información de BBC Mundo